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Директор Australian Open: я бы хотел увидеть игру Джоковича на турнире

Директор Australian Open: я бы хотел увидеть игру Джоковича на турнире
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Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли ответил, должен ли первая ракетка мира, серб Новак Джокович сыграть на Australian Open – 2022. Сербу аннулировали австралийскую визу по прилёте в Австралию.

Напомним, Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медицинского исключения. В связи с этим его визу аннулировали. Новак подал апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.

«Да, я бы хотел увидеть его игру на турнире», — приводит слова Тайли журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

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