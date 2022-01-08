«Он использует эти уловки много лет». Джокович постоянно попадает в скандалы

Новак Джокович остаётся на карантине в отеле Мельбурна, где пробудет как минимум до ближайшего понедельника, 10 января, когда состоится судебное заседание по вопросу его допуска в Австралию или окончательному аннулированию визы. Согласно новой информации от адвокатов серба, Новак в середине декабря переболел коронавирусом и поэтому не вакцинировался, так что якобы вправе рассчитывать на медицинское исключение. А пока лучший теннисист мира ждёт решения местных властей, вспомним другие скандалы с его участием.

В 2020 году US Open стал первым турниром «Большого шлема» после продолжавшейся несколько месяцев паузы в теннисном календаре из-за пандемии коронавируса. Джокович уверенно вышел в Нью-Йорке в 4-й круг, а перед этим выиграл на тех же кортах «Мастерс». Всё шло хорошо, пока Новак не проиграл свою подачу в концовке упорной первой партии с Пабло Карреньо-Бустой, после чего развернулся почти спиной к сетке и резко запулил мяч в сторону. И произошёл несчастный случай – мяч попал прямо в судью на линии, и эта женщина оказалась в лёгком нокдауне. Джокович сразу побежал к ней, многократно извинялся, но его турнирный путь на этом завершился. После длившегося почти 10 минут совещания судьи и супервайзера турнира Новаку объявили о дисквалификации. Он не только лишился шанса выиграть тот US Open, что наверняка было для него самым главным, но и потерял все заработанные к тому моменту на турнире призовые – ровно четверть миллиона долларов – а заодно 180 рейтинговых очков. Также Джокович заплатил штраф — $ 10 тыс.

Также Новака нередко обвиняли в симуляциях. Пожалуй, первый широко известный эпизод, связанный с этим, произошёл на тех же кортах в Нью-Йорке, только 12 годами ранее, в 2008-м. Серб тогда уже был чемпионом Australian Open, но до второй и всех последующих побед на турнирах «Большого шлема» было ещё два с лишним года, равно как и до звания первой ракетки мира и главного конкурента Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

В 1/8 финала, играя с Томми Робредо, Новак несколько раз вызывал врача, жалуясь на различные проблемы со здоровьем, и в итоге победил в пяти сетах. После этого Энди Роддик, ставший соперником серба по четвертьфиналу, решил поиронизировать и приукрасил проблемы Джоковича, прибавив к ним даже инфекции – такие, как птичий грипп и атипичная пневмония (эдакий предвестник COVID-19, но остановившийся гораздо быстрее). В итоге разозлившийся Новак обыграл Энди в четырёх сетах, затем дал достаточно жёсткое интервью на корте и был освистан (пожалуй, нелюбовь части местных болельщиков к сербу зародилась именно тогда) — а Роддик через несколько лет рассказал, что они тогда чуть не подрались в раздевалке.

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С годами обвинения серба в симуляции никуда не исчезли. В том же 2020 году, на «Ролан Гаррос», который тогда прошёл после US Open, на четвертьфинальной стадии Джокович снова встретился с Карреньо-Бустой. В этот раз никаких эксцессов с судьями не было, и Новак, проиграв первый сет, переломил ход матча и одержал победу. При этом серб во время поединка несколько раз вызывал врача для массажа шеи и после победы сказал, что раздумывал даже о том, чтобы сняться из-за испытываемых болевых ощущений. Пабло, однако, сопернику не поверил, заявив: «Он использует эти уловки уже много лет, вызывая физиотерапевта при каждом удобном случае, когда проигрывает в важном матче».

А ещё летом 2020-го Новак попал под удар критики в связи с организацией серии выставочных турниров — Adria Tour. В марте теннисный сезон ушёл на перерыв из-за пандемии, и Джокович, засидевшись без игры, решил устроить несколько соревнований на Балканах в начале лета. Намерение изначально выглядело сомнительным, с учётом того, что играли все без масок и не соблюдали ни социальную дистанцию, ни другие коронавирусные ограничения. Как бы кто ни относился к этим мерам, итог пренебрежения ими оказался предсказуемым – половина приехавших на эти турниры заболели ковидом, включая самого Джоковича и его жену, а также Виктора Троицки с его супругой, которая как раз была беременна. К счастью, серьёзных последствий ни для кого не было, однако история получилась громкая и достаточно скандальная. Новак принёс извинения, но оказался под огнём критики за безответственное отношение к организации этих соревнований – в том числе со стороны коллег и теннисных чиновников.

Конечно, величие Новака с точки зрения достижений в теннисе неоспоримо. Серб — один из лучших игроков всех времён, доказавший это и множеством титулов на всех крупных соревнованиях, и личными встречами с другими великими теннисистами, и невероятной психологической устойчивостью; достаточно вспомнить, сколько раз Джокович вытаскивал важнейшие поединки с матчболов. В плане попадания в различные истории Новак, конечно, далёк от, скажем, главного теннисного «плохиша» последних лет, Ника Кирьоса или от изрядно хулиганившего в 1980-е Джона Макинроя, но идеальным имидж серба тоже не назовёшь. Хорошо это или плохо — каждый решает для себя сам.