Определились соперники всех российских теннисисток в квалификациях Australian Open

Стали известны первые пары квалификаций на женский Australian Open — 2022. Среди российских теннисисток участие в отборочном этапе примут Анна Калинская, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

Квалификации Australian Open 2022 года (женщины):

Андреа Ласаро Гарсия (Испания) — Анна Калинская (Россия)

Соперники по сетке:

Кэти Волынец (США) — Ханна Чанг (США)

Конни Перрин (Швейцария) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция)

Сюзан Бандеччи (Швейцария) — Арина Родионова (Австралия)

Ю Сяоди (Китай) — Анна Блинкова (Россия)

Соперники по сетке:

Чжу Линь (Китай) — Тесса Андриажафитримо (Франция)

Юлия Грабер (Австрия) — Катарина Хобгарски (Германия)

Юлия Готовко (Беларусь) — Кэролайн Доулхайд (США)

Элина Аванесян (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн)

Соперники по сетке:

Леся Цуренко (Украина) — Анкита Раина (Индия)

Валентини Грамматикопулу (Греция) — Айша Мухаммад (США)

Грейс Мин (США) — Екатерина Бейндл (Украина)

Камилла Рахимова (Россия) — Габриэла Ли (Румыния)

Соперники по сетке:

Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — Анастасия Захарова (Россия)

Екатерина Бондаренко (Украина) — Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия)

Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Ребекка Марино (Канада)

Кимберли Биррелл (Австралия) — Марина Мельникова (Россия)

Соперники по сетке:

Хэрриет Дарт (Великобритания) — Федерика Ди Сарра (Италия)

Алисия Паркс (США) — Джейми Лёб (США)

Леони Кюнг (Швейцария) — Екатерина Горгодзе (Грузия)

Ана-София Санчес (Мексика) — Валерия Савиных (Россия)

Соперники по сетке:

Нао Хибино (Япония) — Катажина Кава (Польша)

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лара Арруабаррена (Испания)

Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия)

Анастасия Гасанова (Россия) — Виктория Кузьмова (Словакия)

Соперники по сетке:

Яна Фетт (Хорватия) — Дестани Айава (Австралия)

Юки Наито (Япония) — Алёна Большова (Испания)

Юсью Арконада (США) — Франческа Джонс (Великобритания)

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.