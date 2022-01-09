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Определились соперники всех российских теннисисток в квалификациях Australian Open

Определились соперники всех российских теннисисток в квалификациях Australian Open
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Стали известны первые пары квалификаций на женский Australian Open — 2022. Среди российских теннисисток участие в отборочном этапе примут Анна Калинская, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Анастасия Гасанова.

Квалификации Australian Open 2022 года (женщины):

Андреа Ласаро Гарсия (Испания) — Анна Калинская (Россия)
Соперники по сетке:
Кэти Волынец (США) — Ханна Чанг (США)
Конни Перрин (Швейцария) — Мирьям Бьёрклунд (Швеция)
Сюзан Бандеччи (Швейцария) — Арина Родионова (Австралия)

Ю Сяоди (Китай) — Анна Блинкова (Россия)
Соперники по сетке:
Чжу Линь (Китай) — Тесса Андриажафитримо (Франция)
Юлия Грабер (Австрия) — Катарина Хобгарски (Германия)
Юлия Готовко (Беларусь) — Кэролайн Доулхайд (США)

Элина Аванесян (Россия) — Катинка фон Дайхман (Лихтенштейн)
Соперники по сетке:
Леся Цуренко (Украина) — Анкита Раина (Индия)
Валентини Грамматикопулу (Греция) — Айша Мухаммад (США)
Грейс Мин (США) — Екатерина Бейндл (Украина)

Камилла Рахимова (Россия) — Габриэла Ли (Румыния)
Соперники по сетке:
Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — Анастасия Захарова (Россия)
Екатерина Бондаренко (Украина) — Шарлотт Кемпенаерс-Поч (Австралия)
Илена Ин-Альбон (Швейцария) — Ребекка Марино (Канада)

Кимберли Биррелл (Австралия) — Марина Мельникова (Россия)
Соперники по сетке:
Хэрриет Дарт (Великобритания) — Федерика Ди Сарра (Италия)
Алисия Паркс (США) — Джейми Лёб (США)
Леони Кюнг (Швейцария) — Екатерина Горгодзе (Грузия)

Ана-София Санчес (Мексика) — Валерия Савиных (Россия)
Соперники по сетке:
Нао Хибино (Япония) — Катажина Кава (Польша)
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Лара Арруабаррена (Испания)
Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия)

Анастасия Гасанова (Россия) — Виктория Кузьмова (Словакия)
Соперники по сетке:
Яна Фетт (Хорватия) — Дестани Айава (Австралия)
Юки Наито (Япония) — Алёна Большова (Испания)
Юсью Арконада (США) — Франческа Джонс (Великобритания)

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.

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