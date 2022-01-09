Определились соперники Сафиуллина, Донского и Кузнецова в квалификациях Australian Open

Стали известны первые пары квалификаций на мужской Australian Open-2022. Среди российских теннисистов участие в отборочном этапе примут Роман Сафиуллин, Андрей Кузнецов и Евгений Донской.
Квалификации Australian Open 2022 года (мужчины):
Норберт Гомбош (Словакия) — Андрей Кузнецов (Россия)
Соперники по сетке:
Ренсо Оливо (Аргентина) — Бьорн Фрэтэнджело (США)
Доминик Штрикер (Швейцария) — Мохамед Сафват (Египет)
Мэттью Эбден (Австралия) — Матс Мораинг (Германия)
Макс Пёрселл (Австралия) — Евгений Донской (Россия)
Соперники по сетке:
Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Дмитрий Попко (Казахстан)
Филип Секулич (Австралия) — Маттиас Бахингер (Германия)
Майкл Ммо (США) — Иржи Легечка (Чехия)
Бернард Томич (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия)
Соперники по сетке:
Лиам Броуди (Великобритания) — Кацпер Жук (Польша)
Джеффри Джон Вольф (США) — Сергей Стаховский (Украина)
Тристан Скулкейт (Австралия) — Кристофер Юбэнкс (США)
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января.
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