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Надаль прокомментировал победу на первом турнире после травмы

Надаль прокомментировал победу на первом турнире после травмы
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Мельбурне (Австралия). Экс первая ракетка мира в финале обыграл американца Максима Кресси со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Это первая победа испанца после восстановления от травмы.

«Очень рад начать сезон с титула. Это очень особенный способ начать сезон. Я думаю, что провёл свой лучший матч после приезда в Австралию. Вне всяких сомнений, у меня был очень сильный соперник.

Если учитывать и проанализировать то, через что мне пришлось пройти в последние пять месяцев, включая заражение коронавирусом, конечно, я очень счастлив. Да, конечно, были сомнения. Я не знал, смогу ли вернуться.

Я хочу быть на 100% здоров. Хочу играть до конца сезона. Мне нужно ещё многое улучшать», — цитирует Надаля The National News.

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