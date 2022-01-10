Судья считает, что Джокович предоставил все медицинские документы для въезда в Австралию

В эти минуты в Мельбурне проходит слушание по апелляции первой ракетки мира, серба Новака Джоковича на аннулирование его визы в Австралию. Судья Энтони Келли согласен с доводом адвоката Джоковича о том, что теннисист предоставил официальным лицам все необходимые медицинские документы для въезда в Австралию, сообщает Marca.

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса.

Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу серба и депортировать его из страны.