Барбора Крейчикова стала четвёртой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 10 января чешка Барбора Крейчикова поднялась на четвёртую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на восьмую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 11-й позиции.
Рейтинг WTA. 10 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8051.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6351.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.
4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4666.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
8 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3971.
9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
...
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2235...
30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1990...
39 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1542...
40 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1511...
67 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 1025...
79 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 912...
85 (81). Вера Звонарёва (Россия) — 876.
- 10 января 2022
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12
- 9 января 2022
-
23:37
-
22:20
-
22:18
-
21:59
-
20:44
-
20:35
-
17:05
-
15:16
-
14:21
-
13:52
-
13:37
-
13:24
-
12:33
-
12:11
-
11:59
-
11:21
-
11:11
-
11:01
-
10:37
-
10:25
-
09:43
-
09:31