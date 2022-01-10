Барбора Крейчикова стала четвёртой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 10 января чешка Барбора Крейчикова поднялась на четвёртую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на восьмую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 11-й позиции.



Рейтинг WTA. 10 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8051.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6351.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635.

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4666.

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.

8 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3971.

9 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.

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26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2235...

30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1990...

39 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 1542...

40 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1511...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 1025...

79 (77). Варвара Грачёва (Россия) — 912...

85 (81). Вера Звонарёва (Россия) — 876.

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