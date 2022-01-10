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Арина Соболенко и Анастасия Потапова узнали соперниц на турнире в Аделаиде

Арина Соболенко и Анастасия Потапова узнали соперниц на турнире в Аделаиде
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Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Аделаиде (Австралия). В частности, россиянка Анастасия Потапова (Q) в первом круге сыграет с представительницей США Мэдисон Бренгл. В финале квалификации Анастасия обыграла Кристину Кучову из Словакии со счётом 6:1, 6:3.

Аделаида. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q).
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Мэдисон Бренгл (США).
Тамара Зиданшек (Словения, 4) — Хитер Уотсон (Великобритания, Q).
Мэддисон Инглис (Австралия, WC) — Данка Ковинич (Черногория, Q).
Ясмине Паолини (Италия) — Сторм Сэндерс (Австралия, Q)
Хиль Белен Тайхман (Швейцария, 7) — Лорен Дэвис (США, Q).

Женский турнир в Аделаиде завершится 15 января.

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