Арина Соболенко и Анастасия Потапова узнали соперниц на турнире в Аделаиде

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Аделаиде (Австралия). В частности, россиянка Анастасия Потапова (Q) в первом круге сыграет с представительницей США Мэдисон Бренгл. В финале квалификации Анастасия обыграла Кристину Кучову из Словакии со счётом 6:1, 6:3.
Аделаида. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q).
Анастасия Потапова (Россия, Q) — Мэдисон Бренгл (США).
Тамара Зиданшек (Словения, 4) — Хитер Уотсон (Великобритания, Q).
Мэддисон Инглис (Австралия, WC) — Данка Ковинич (Черногория, Q).
Ясмине Паолини (Италия) — Сторм Сэндерс (Австралия, Q)
Хиль Белен Тайхман (Швейцария, 7) — Лорен Дэвис (США, Q).
Женский турнир в Аделаиде завершится 15 января.
- 10 января 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:41
-
10:33
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12