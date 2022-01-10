Стало известно, на основании чего власти Австралии решили и дальше преследовать Джоковича

Стало известно, на основании чего власти Австралии решили и дальше преследовать первую ракетку мира Новака Джоковича, который выиграл дело в суде. Об этом сообщает издание The Age, ссылаясь на источники в правительстве.

В правительстве признали, что Джокович выиграл дело на основе процессуальной справедливости. При этом чиновники не верят, что у Новака есть законный медотвод от вакцинации, и на основании этого рассматривают возможность повторного аннулирования визы. Аллен Чен из Австралийской технической консультативной группы по иммунизации (ATAGI) указал, что перенесённый коронавирус никогда не считался достаточным основанием для того, чтобы получить исключение.

Также отмечается, что Джокович в случае депортации необязательно получит трёхлетний запрет на посещение Австралии. Правительство может разрешить ему выступить на Australian Open 2023 года даже в случае депортации в 2022 году.