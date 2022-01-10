Анна Блинкова проиграла 249-й ракетке мира в квалификации Australian Open
Поделиться
Российская теннисистка Анна Блинкова (32) не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Китая Ю Сяоди со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.
Блинкова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. В рейтинге WTA Анна занимает 157-ю строчку, Ю Сяоди — 249-ю.
За выход в финал квалификации китаянка поспорит с американкой Кэролайн Доулхайд.
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
Комментарии
- 10 января 2022
-
11:42
-
11:39
-
11:38
-
11:24
-
11:16
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:41
-
10:33
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:16
-
10:09
-
10:03
-
09:52
-
09:38
-
09:31
-
09:28
-
09:26
-
08:08
-
08:03
-
07:54
-
07:51
-
07:30
-
07:07
-
06:57
-
04:35
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
03:42
-
00:12
Партнерский контент