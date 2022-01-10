Анна Блинкова проиграла 249-й ракетке мира в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова (32) не смогла пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она проиграла представительнице Китая Ю Сяоди со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 33 минуты.

Блинкова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. В рейтинге WTA Анна занимает 157-ю строчку, Ю Сяоди — 249-ю.

За выход в финал квалификации китаянка поспорит с американкой Кэролайн Доулхайд.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.