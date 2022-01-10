Брат Джоковича прокомментировал новое задержание Новака после победы в суде

Джордже Джокович, брат первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал новое задержание сербского теннисиста, после того как тот выиграл дело в суде Австралии.
«Что мы можем сделать сейчас, так это сообщить об этом во всех социальных сетях. Они снова хотят поймать и посадить Новака. В настоящее время мы консультируемся с пиарщиками о следующих шагах. В данный момент Новак со своими адвокатами находится в комнате, где проходили слушания, и обдумывает варианты», — приводит слова Джордже Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы. Джокович подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
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