Лишь одна российская теннисистка вышла во 2-й раунд квалификации Australian Open 10 января

Российская теннисистка Валерия Савиных, занимающая 194-ю строчку в рейтинге WTA, вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Мексики Ану-Софию Санчес со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут.
Савиных ни разу не подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
За выход в финал квалификации Валерия поспорит с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия, 26).
Савиных стала единственной россиянкой, которая пробилась во второй раунд квалификации Australian Open — 2022 сегодня, 10 января. Ранее поражения потерпели Марина Мельникова, Анна Блинкова и Анна Калинская.
- 10 января 2022
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