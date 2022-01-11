Винус Уильямс обратилась к Новаку Джоковичу

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», американка Винус Уильямс обратилась к 20-кратному чемпиону ТБШ, первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Ранее Джокович, комментируя победу в суде, написал: «Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. По-прежнему сосредоточен на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным».

«Выиграй всё!» — написала Уильямс в комментариях к соответствующему посту серба в «Инстаграме».