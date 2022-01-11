«Медди в Мельбурне». В «инстаграме» AO показали фотографии с тренировки Даниила Медведева
Поделиться
В официальном «инстаграме» Australian Open появились фотографии, на которых можно посмотреть, как вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев тренируется в преддверии Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.
«Медди в Мельбурне. Даниил Медведев, не теряя времени, приступает к работе», — отмечается в подписи к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» Australian Open.
Даниил Медведев получил второй номер посева на Australian Open. Выше него только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале Australian Open 2021 года Медведев проиграл Джоковичу. На Открытом чемпионате США российский теннисист взял реванш у серба.
Комментарии
- 11 января 2022
-
14:21
-
14:15
-
13:59
-
13:54
-
13:36
-
13:10
-
12:57
-
11:47
-
10:59
-
10:43
-
09:59
-
09:32
-
09:23
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
08:47
-
08:30
-
08:01
-
07:52
-
07:49
-
07:33
-
06:02
-
00:55
-
00:10
- 10 января 2022
-
23:48
-
20:34
-
19:20
-
19:03
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:23
Партнерский контент