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«Медди в Мельбурне». В «инстаграме» AO показали фотографии с тренировки Даниила Медведева

«Медди в Мельбурне». В «инстаграме» AO показали фотографии с тренировки Даниила Медведева
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В официальном «инстаграме» Australian Open появились фотографии, на которых можно посмотреть, как вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев тренируется в преддверии Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января.

«Медди в Мельбурне. Даниил Медведев, не теряя времени, приступает к работе», — отмечается в подписи к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» Australian Open.

Даниил Медведев получил второй номер посева на Australian Open. Выше него только 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале Australian Open 2021 года Медведев проиграл Джоковичу. На Открытом чемпионате США российский теннисист взял реванш у серба.

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