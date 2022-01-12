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Премьер-министр Сербии высказалась о скандале вокруг положительного теста Джоковича

Премьер-министр Сербии высказалась о скандале вокруг положительного теста Джоковича
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич высказалась о теннисисте Новаке Джоковиче, которого обвиняют в том, что он посещал общественные места спустя день после того, как получил положительный тест на коронавирус.

«Я не знаю, когда Джокович на самом деле получил и увидел результаты тестирования, так что есть некоторая «серая зона». Единственный ответ на это может дать Новак. Для меня важно, чтобы мы поддерживали Новака, но в то же время говорили, что для страны и для меня как премьер-министра вакцинация важна», — приводит слова Брнабич BBC.

Ранее сообщалось, 17 декабря, спустя день после того, как Джокович получил положительный тест на коронавирус, он был запечатлён на фотографии на закрытом мероприятии для детской благотворительности, где раздавал подарки. Он фотографировался без маски в окружении детей, несмотря на то что, согласно правилам, должен был изолироваться на 14 дней.

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