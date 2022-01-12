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Новак Джокович объяснил своё появление на людях после заболевания коронавирусом

Новак Джокович объяснил своё появление на людях после заболевания коронавирусом
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34-летний сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович выступил с заявлением, в котором объяснил, почему решил провести мероприятие с представителем французского издания L’Equipe после заболевания коронавирусом.

«Я хочу обратить внимание на продолжающуюся дезинформацию о моей деятельности и посещении мероприятий в декабре, перед тем как я получил положительный результат ПЦР-теста на COVID. Это дезинформация, которую необходимо устранить, особенно в интересах ослабления обеспокоенности общества по поводу моего присутствия в Австралии, а также для решения вопросов, которые очень оскорбляют и беспокоят мою семью.

Хочу подчеркнуть, что я старался обеспечить безопасность всех и своевременно проходил тестирования. Я присутствовал на баскетбольном матче в Белграде 14 декабря, после чего стало известно, что у ряда людей был положительный результат на COVID-19. Несмотря на отсутствие симптомов COVID, 16 декабря я прошёл экспресс-тест на антитела, который был отрицательным. В качестве меры предосторожности, в тот же день также я прошёл официальный и одобренный тест ПЦР.

На следующий день я посетил теннисное мероприятие в Белграде, чтобы вручить награды детям, и перед поездкой на мероприятие сдал экспресс-тест на антитела, и он вновь оказался отрицательным. У меня не было никаких симптомов, и я чувствовал себя хорошо, я не получил уведомление о положительном результате теста ПЦР до этого события. На следующий день, 18 декабря, я находился в своём теннисном центре в Белграде, чтобы выполнить давнее обязательство по интервью и фотосессии для L'Equipe. Я отменил все остальные мероприятия, кроме интервью L'Equipe.

Я чувствовал обязательство пойти и дать интервью L'Equipe, поскольку я не хотел подводить журналиста, но позаботился о том, чтобы соблюдать социальную дистанцию и носить маску, за исключением случаев, когда меня фотографировали. В то время как я отправился домой после интервью, чтобы изолироваться на необходимый период, я пришёл к мысли, что это было ошибкой, и я согласен с тем, что я должен был перенести это мероприятие», — гласит заявление Джоковича в «инстаграме».

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