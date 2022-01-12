Светлана Журова: в России с Джоковичем точно не поступили бы так, как в Австралии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию, в которую угодил 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

На минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. Несмотря на это, Новака всё ещё могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции.

«Не завидую организаторам турнира. Коронавирусные и политические нюансы оказывают серьёзное влияние на процессы. Россия к подобным вещам относится более лояльно, чем другие страны. У нас не кидают людей на карантин, как Джоковича, с какими-то мигрантами. В России к теннисисту точно уважительно отнеслись бы. Не допускаю, чтобы подобное могло случиться в нашей стране. В итоге получится, что только одна Россия может соревнования проводить», — цитирует Журову «Газета.ру».