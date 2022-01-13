Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Эстонка Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в австралийском Сиднее.



В ночь на четверг по московскому времени в четвертьфинальном матче занимающая седьмое место в мировом рейтинге эстонская теннисистка одержала победу над 10-й ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.



Первый сет Анетт Контавейт выиграла со счётом 6:4, а на второй её соперница отказалась выходить. Причина отказа пока не сообщается. Таким образом Контавейт, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, одержала техническую победу и пробилась в полуфинал.



Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Эстонка за первый сет ни разу не смогла подать навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Онс Жабер за сет не сделала ни одного эйса и избежала двойных ошибок.

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