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Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее
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Эстонка Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в австралийском Сиднее.

В ночь на четверг по московскому времени в четвертьфинальном матче занимающая седьмое место в мировом рейтинге эстонская теннисистка одержала победу над 10-й ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.

Первый сет Анетт Контавейт выиграла со счётом 6:4, а на второй её соперница отказалась выходить. Причина отказа пока не сообщается. Таким образом Контавейт, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, одержала техническую победу и пробилась в полуфинал.

Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Эстонка за первый сет ни разу не смогла подать навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Онс Жабер за сет не сделала ни одного эйса и избежала двойных ошибок.

Сидней (ж). 1/4 финала
13 января 2022, четверг. 03:10 МСК
Анетт Контавейт
7
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Онс Жабер
10
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
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