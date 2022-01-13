Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Эстонка Анетт Контавейт стала первой полуфиналисткой теннисного турнира в австралийском Сиднее.
В ночь на четверг по московскому времени в четвертьфинальном матче занимающая седьмое место в мировом рейтинге эстонская теннисистка одержала победу над 10-й ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер.
Первый сет Анетт Контавейт выиграла со счётом 6:4, а на второй её соперница отказалась выходить. Причина отказа пока не сообщается. Таким образом Контавейт, которую тренирует российский специалист Дмитрий Турсунов, одержала техническую победу и пробилась в полуфинал.
Продолжительность противостояния составила 51 минуту. Эстонка за первый сет ни разу не смогла подать навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.
Онс Жабер за сет не сделала ни одного эйса и избежала двойных ошибок.
|1
|2
|3
|
|
- 13 января 2022
-
04:56
-
04:15
-
03:07
-
00:44
- 12 января 2022
-
23:20
-
22:34
-
22:31
-
22:11
-
21:52
-
21:43
-
21:01
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
15:43
-
15:06
-
14:24
-
13:39
-
13:14
-
11:18
-
10:42
-
10:21
-
10:16
-
10:09
-
09:28
-
09:14
-
09:09
-
09:06
-
08:55
-
08:36
-
08:20
-
07:32
-
07:25
-
06:29
-
06:02