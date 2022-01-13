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«Надеюсь, что ничего серьёзного». Контавейт прокомментировала травму Жабер

«Надеюсь, что ничего серьёзного». Контавейт прокомментировала травму Жабер
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Вышедшая в полуфинал теннисного турнира в Сиднее седьмая ракетка мира, представительница Эстонии Анетт Контавейт отреагировала на травму Онс Жабер из Туниса — своей соперницы по четвертьфинальному матчу.

«Я очень надеюсь, что ничего серьёзного не произошло, и что уже на следующей неделе с Онс Жабер всё будет в порядке», — приводит слова Анетт Контавейт официальный сайт WTA.

Напомним, посеянная на турнире в Сиднее под четвертым номером Контавейт стала первой полуфиналисткой соревнований. Эстонка выиграла у Жабер первый сет со счётом 6:4. После этого представительница Туниса, получившая седьмой номер посева, взяла медицинский тайм-аут. Затем она попыталась вернуться в игру, но в начале второго сета всё же отказалась от продолжения матча.

В полуфинале соперницей Анетт Контавейт станет либо посеянная под четвертым номером чешка Барбора Крейчикова, либо француженка Каролин Гарсия.

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