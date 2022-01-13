Австралиец Томич, сыгравший с Сафиуллиным, сдал положительный тест на коронавирус

Австралийский теннисист Бернард Томич заразился коронавирусом. Результат теста спортсмена дал положительный результат, сообщает The Age.



Ранее сам Томич жаловался на плохое самочувствие. При этом симптомы болезни у него появились во время матча первого раунда квалификации Australian Open с россиянином Романом Сафиуллиным. Прямо по ходу матча Томич сказал судье, что, по всей видимости, заразился коронавирусом. Встреча закончилась победой российского спортсмена со счётом 6:1, 6:4. После матча соперники стукнулись кулаками, не став пожимать друг другу руки.



Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.

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