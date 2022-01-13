Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Австралиец Томич, сыгравший с Сафиуллиным, сдал положительный тест на коронавирус

Австралиец Томич, сыгравший с Сафиуллиным, сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии

Австралийский теннисист Бернард Томич заразился коронавирусом. Результат теста спортсмена дал положительный результат, сообщает The Age.

Ранее сам Томич жаловался на плохое самочувствие. При этом симптомы болезни у него появились во время матча первого раунда квалификации Australian Open с россиянином Романом Сафиуллиным. Прямо по ходу матча Томич сказал судье, что, по всей видимости, заразился коронавирусом. Встреча закончилась победой российского спортсмена со счётом 6:1, 6:4. После матча соперники стукнулись кулаками, не став пожимать друг другу руки.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.

Новость по теме
Бернард Томич: чувствую себя отвратительно. Врачи сказали изолироваться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022