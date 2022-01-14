Камилла Рахимова проиграла в финале квалификации Australian Open. У её соперницы 24 эйса

Российская теннисистка Камилла Рахимова (8) не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Канады Ребекке Марино (24) со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (7:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.

Камилла дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 24 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



Имя первой соперницы Ребекки Марино в основной сетке станет известно по окончании всех матчей квалификации.



Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.