Камилла Рахимова проиграла в финале квалификации Australian Open. У её соперницы 24 эйса
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Российская теннисистка Камилла Рахимова (8) не смогла пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В финале квалификации она проиграла представительнице Канады Ребекке Марино (24) со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (7:10). Продолжительность противостояния составила 2 часа 21 минуту.
Камилла дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 24 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.
Имя первой соперницы Ребекки Марино в основной сетке станет известно по окончании всех матчей квалификации.
Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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