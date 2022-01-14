Василий Уткин высказался о скандале с Новаком Джоковичем

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал скандальную ситуацию вокруг первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию. Сербский спортсмен подал апелляцию после решения об аннулировании визы. Пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса.
«Все перипетии этой истории, где, с одной стороны, Новак Джокович совершенно явно что-то там смухлевал со своими документами для въезда в Австралию… С другой стороны, совершенно очевидно, что он борется не с какой-то правдой, а с австралийской бюрократией. Резонанс, который это вызывает по всему миру, мне кажется, совершенно беспрецедентен.
Даже интересно, чем закончится эта история. Мне кажется, она показывает всего лишь то, что человек, который находится в центре внимания, кем бы они ни был, являясь мировой фигурой… Чёрт возьми, да он может просто горы свернуть. И иногда кажется, что это хорошо и правильно, а иногда от этого становится страшновато», — сказал Уткин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
Ранее стал известен первый соперник Джоковича на Открытом чемпионате Австралии.
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