Бывший тренер Агасси и Маррея эмоционально высказался о скандале вокруг Новака Джоковича
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Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.
«Нет. Вообще нет. Ошибки в этом деле повсюду. Всё это большая путаница. Новак, Tennis Australia, правительство штата Виктория, федеральное правительство.
Должно существовать жёсткое правило в отношении въезда в страну, которое будет учитывать, что пришлось пережить народу. Вакцинируйся и приезжай играть на Australian Open. Ну или увидимся в 2023-м. Не должно быть места для манёвра», — написал Даррен Кэхилл в своём «твиттере».
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