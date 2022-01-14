Даниил Медведев опубликовал в «Инстаграме» пост о настроении

Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен поинтересовался у подписчиков, в каком настроении они пребывают сегодня.

«А какое настроение у тебя сегодня?» — написал он, прикрепив текст к фотографиям с тренировки.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

Напомним, ранее Даниил Медведев и другие российские теннисисты узнали соперников на Открытом чемпионате Австралии. Медведев, посеянный под вторым номером, попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым (5). Они могут встретиться в четвертьфинале. В первом круге Даниил сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом. Первым соперником Рублёва станет итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев (18) сразится с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) — с американцем Денисом Кудлой.