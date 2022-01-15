У теннисистки Крис Эверт диагностирован рак

В конце 2021 года у американской теннисистки Крис Эверт была диагностирована начальная стадия агрессивного рака яичников. После проведённой операции Эверт предстоит пройти 6 курсов химиотерапии.

«Я прожила очень счастливую жизнь. Теперь мне предстоит пройти через некоторые трудности. Но меня успокаивает то, что химиотерапия проводится для того, чтобы рак не вернулся. Как человек, который всегда контролировал свою жизнь, я понятия не имею, как отреагирую на химиотерапию», — цитирует слова Крис ESPN.



За свою карьеру Эверт завоевала 18 титулов в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема», в том числе 7 на «Ролан Гаррос» и 6 на US Open. Также у неё есть 3 победы в парном разряде на турнирах из серии «Большого шлема».