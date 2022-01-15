Даниил Медведев рассказал о своей готовности к Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Australian Open, который стартует 17 января в Мельбурне. Уроженец Москвы, получивший второй номер посева, в первом круге сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом.
«У меня было много времени на подготовку к Australian Open и ещё есть пара дней, чтобы хорошо подготовиться. Я отлично себя чувствую физически и психологически. Это самое важное. Именно в таком состоянии я могу играть хорошо и побеждать любого соперника», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Действующим победителем Открытого чемпионата Австралии является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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