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Энди Маррей признался, что Аслан Карацев его впечатлил

Энди Маррей признался, что Аслан Карацев его впечатлил
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Британский теннисист Энди Маррей поделился впечатлениями после поражения в финальном матче турнира в Сиднее с россиянином Асланом Карацевым со счётом 3:6, 3:6.

«Я хочу поздравить Аслана с фантастической неделей. Я знаю, что он также поздно прибыл в Австралию, восстанавливался после коронавируса. Вернуться после болезни и сразу играть на таком уровне — это впечатляет. Отличная работа. Желаю всего лучшего на Australian Open.

Я хочу поблагодарить свою команду за помощь на этой неделе. Я впервые за три года вышел в финал. Я прошёл большой путь, чтобы вернуться сюда. Без вашей помощи я бы не справился», — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Титул турнира в Сиднее стал для Аслана третьим в карьере в одиночном разряде.

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