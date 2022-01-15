Фиш: оставьте комментарии про вакцинацию, Джокович — живой человек

Американский теннисист Мэрди Фиш прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«Я часто шучу здесь на разные темы, но ситуация с Джоковичем выглядит совершенно абсурдной. Его просто используют как политическую пешку. Оставьте комментарии про вакцинацию, он живой человек», — написал Фиш на своей странице в «Твиттере».

«Факт», — написал в комментариях австралиец Ник Кирьос.

Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).