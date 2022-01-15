Никола Пилич: пропуск Australian Open не конец света для Джоковича
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Финалист Открытого чемпионата Франции 1973 года Никола Пилич выступил с резкой отповедью в адрес властей Австралии в ситуации, возникшей вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича.
«Они могли сказать Новаку, что тот не cможет принять участия в состязаниях. Директор турнира и врачи дали ему «зелёный свет», а после приземления в Австралии с ним обращались как с преступником. Новак не заслуживал подобного отношения к себе. Им должно быть стыдно.
Люди не понимают, каково быть чемпионом мира. Какие силы, физические и моральные, нужны для этого. В конце концов пропуск Australian Open не конец света для Джоковича. Он сможет принять участие в других турнирах», — приводит слова Пилича Tennisworldusa.org.
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