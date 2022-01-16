Иснер — о Джоковиче: он легенда, которая принесла столько добра миллионам людей

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал новость о депортации первой ракетки мира, серба Новака Джоковича из Австралии.

«Ноле всегда была и всегда будет классным. В моей книге он абсолютная легенда, которая принесла столько добра миллионам людей по всему миру. Всё это неправильно», — написал Иснер у себя в «твиттере».

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Место первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.