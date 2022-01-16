Семья Джоковича опубликовала заявление после аннулирования австралийской визы Новака

Семья сербского теннисиста Новака Джоковича прокомментировала решение австралийских властей аннулировать визу спортсмена. Суд, куда обратился первая ракетка мира, встал на сторону министра по иммиграции, который принял решение аннулировать визу.



«Мы очень разочарованы решением суда и тем фактом, что Новак должен покинуть Австралию. Эта история — не только о спорте и участии в турнире «Большого шлема», на котором Новак доминирует уже десятилетие. Это ещё и о политике, и обо всех интересах, которые превалировали в этом деле.



Несмотря на скандальное поведение по отношению к Новаку, мы верили, что спорт победит. Верили, что будет уважаться первоначальное решение суда. Не думали, что некий «общественный запрос» повлияет на это.



Это тяжёлое время, особенно для Новака. Но мы, будучи его семьёй, должны поддержать его ещё сильнее, чем раньше. Мы будем рядом с ним, чтобы помочь ему восстановить силы, пережить его, вернуть ему веру в спорт и честную игру, которая здесь отсутствовала.



Мы гордимся им, тем, какую силу он продемонстрировал. Мы верим, что он станет ещё сильнее», — говорится в заявлении семьи Джоковича, которую опубликовал Telegraf.rs.

Новость по теме Рейс Джоковича из Мельбурна в Дубай во Flight Radar отслеживают 5 тысяч человек