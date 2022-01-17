Матич обратился к Джоковичу, которого депортировали из Австралии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич поддержал соотечественника Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы. Накануне, 16 января, суд отклонил апелляцию теннисиста на аннулирование визы, он не примет участия в Australian Open.



Матич выложил фото Джоковича и написал: «Твоя слава и их позор будут жить вечно». Над словом «позор» Матич прикрепил австралийский флаг.

Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.



Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.