Рафаэль Надаль опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в первом круге Australian Open

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в матче первого круга Australian Open играл с американцем Маркосом Гироном, опубликовал свежий пост в «Инстаграме». Надаль победил соперника со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

«Приятно вернуться и сыграть на этом великолепном корте перед австралийскими болельщиками, которые всегда потрясающи», — написал он, прикрепив текст к фотографиям с матча.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Рафаэля Надаля.

Во втором круге Рафаэль Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфман (Германия) — Танаси Коккинакис (Австралия). Испанский спортсмен лишь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии — в 2009 году.