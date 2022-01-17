Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лайович объяснил, почему ведущие игроки не поддержали Джоковича публично

Лайович объяснил, почему ведущие игроки не поддержали Джоковича публично
Комментарии

Сербский теннисист Душан Лайович высказался о скандале с соотечественником Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы спортсмена. Лайович заявил, что Джоковича поддерживали многие теннисисты, хоть и не говорили об этом открыто.

«Когда я говорю с другими игроками в раздевалке, его очень поддерживают. Может, в соцсетях и нет такого, но в раздевалке у него серьёзная поддержка. Хотя, конечно, поддержка и не на том уровне, на котором должна быть.

Я не знаю, что думают ведущие игроки, которые его не поддержали. Возможно, они считают, что так можно убрать препятствие на пути к титулу, ведь Новак был одним из фаворитов», — цитирует Лайовича SportKlub.

Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.

Новость по теме
Надаль — на вопрос о депортации Джоковича: я уже устал от этой темы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022