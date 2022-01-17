Лайович объяснил, почему ведущие игроки не поддержали Джоковича публично

Сербский теннисист Душан Лайович высказался о скандале с соотечественником Новаком Джоковичем, которого депортировали из Австралии после аннулирования визы спортсмена. Лайович заявил, что Джоковича поддерживали многие теннисисты, хоть и не говорили об этом открыто.



«Когда я говорю с другими игроками в раздевалке, его очень поддерживают. Может, в соцсетях и нет такого, но в раздевалке у него серьёзная поддержка. Хотя, конечно, поддержка и не на том уровне, на котором должна быть.



Я не знаю, что думают ведущие игроки, которые его не поддержали. Возможно, они считают, что так можно убрать препятствие на пути к титулу, ведь Новак был одним из фаворитов», — цитирует Лайовича SportKlub.

Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.