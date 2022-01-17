40-летний Фелисьяно Лопес стал вторым теннисистом, выступившим на 80 ТБШ

40-летний испанец Фелисьяно Лопес стал вторым теннисистом, который выступил как минимум на 80 турнирах «Большого шлема». Он занимает второе место по этому показателю, впереди только 20-кратный чемпион ТБШ, швейцарец Роджер Федерер, который выступил на 81 мэйджоре.

Лидеры по количеству участий на турнирах «Большого шлема»

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 81

2. Фелисьяно Лопес (Испания) — 80

3. Фабрис Санторо (Франция) — 70

4. Фернандо Вердаско (Испания) — 69

5. Михаил Южный (Россия) — 69

6. Филипп Кольшрайбер (Германия) — 67

7. Андреас Сеппи (Италия) — 67

8. Новак Джокович (Сербия) — 66

9. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 66

10. Ришар Гаске (Франция) — 64.

В первом круге Australian Open Лопес проиграл австралийцу Джону Миллману (1:6, 3:6, 6:4, 5:7).