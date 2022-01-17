40-летний Фелисьяно Лопес стал вторым теннисистом, выступившим на 80 ТБШ

40-летний испанец Фелисьяно Лопес стал вторым теннисистом, который выступил как минимум на 80 турнирах «Большого шлема». Он занимает второе место по этому показателю, впереди только 20-кратный чемпион ТБШ, швейцарец Роджер Федерер, который выступил на 81 мэйджоре.
Лидеры по количеству участий на турнирах «Большого шлема»
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 81
2. Фелисьяно Лопес (Испания) — 80
3. Фабрис Санторо (Франция) — 70
4. Фернандо Вердаско (Испания) — 69
5. Михаил Южный (Россия) — 69
6. Филипп Кольшрайбер (Германия) — 67
7. Андреас Сеппи (Италия) — 67
8. Новак Джокович (Сербия) — 66
9. Ллейтон Хьюитт (Австралия) — 66
10. Ришар Гаске (Франция) — 64.
В первом круге Australian Open Лопес проиграл австралийцу Джону Миллману (1:6, 3:6, 6:4, 5:7).
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