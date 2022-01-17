Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович прилетел в Белград после депортации из Австралии. Фото

Новак Джокович прилетел в Белград после депортации из Австралии. Фото
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Белград (Сербия), сообщает Reuters. Самолёт, на котором прибыл первый номер мирового рейтинга, прилетел из Дубая (ОАЭ).

Запись можно посмотреть в «твиттере» Novak India Fans.

Ранее Джоковичу аннулировали австралийскую визу. Из-за этого он не смог сыграть на Australian Open.

Новак пытался оспорить решение австралийских властей в суде, но не смог этого сделать. Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.

Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.

Суд окончен! Новака Джоковича всё-таки депортировали, и он не сыграет на Australian Open Суд окончен! Новака Джоковича всё-таки депортировали, и он не сыграет на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022