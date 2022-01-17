Новак Джокович прилетел в Белград после депортации из Австралии. Фото

Сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Белград (Сербия), сообщает Reuters. Самолёт, на котором прибыл первый номер мирового рейтинга, прилетел из Дубая (ОАЭ).

Запись можно посмотреть в «твиттере» Novak India Fans.

Ранее Джоковичу аннулировали австралийскую визу. Из-за этого он не смог сыграть на Australian Open.



Новак пытался оспорить решение австралийских властей в суде, но не смог этого сделать. Так как Джокович проиграл судебное дело, ему придётся оплатить судебные издержки. Претензии властей Австралии к сербу были связаны с медотводом, позволяющим не вакцинироваться от коронавируса. Пограничные службы посчитали, что у первой ракетки мира не было достаточных оснований для этого.



Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.