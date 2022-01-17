Джокович не вышел к людям, собравшимся у аэропорта в Белграде

Сербский теннисист Новак Джокович не вышел к людям, которые собрались у аэропорта в Белграде (Сербия), чтобы поддержать его, сообщает РИА «Новости». Спортсмен прилетел в Белград из Дубая (ОАЭ), но никто не видел, как он покидал аэропорт. По всей видимости, машину подогнали прямо к взлётной полосе, чтобы первая ракетка мира не выходил в терминал.
Джокович вернулся из Австралии, откуда его депортировали из-за проблем с документами при оформлении визы. Австралийские власти аннулировали визу спортсмена, а ему не удалось выиграть судебное дело. Из-за аннулирования визы Джокович не смог выступить на Australian Open.
Проблемы Джоковича начались, так как он не вакцинирован. Серб получил медотвод, позволяющий въехать в Австралию. Но пограничники посчитали, что у него не было достаточных оснований для того, чтобы избегать вакцинации от коронавируса.
- 17 января 2022
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