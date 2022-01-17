Чесноков: в Австралии примерно миллион непривитых, а на Джоковича скатились все шишки

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого перед Australian Open депортировали из Австралии — серб отказывается прививаться.

«В Австралии население примерно 23 миллиона. 95 процентов привитых, миллион непривитых. А как Джокович туда приехал, на него скатились все шишки. Вирусолог говорил, что у человека, переболевшего коронавирусом, есть клеточная белковая память, и это лучшее средство, чем любая прививка.

Единственная проблема — Джокович врал, когда у него был положительный тест 16 числа, 17 же он уже с кем-то встречался. А слова премьер-министра Австралии вообще не вписываются ни в какие рамки», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.