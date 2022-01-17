Тарпищев оценил победы Карацева и Хачанова в первом круге Открытого чемпионата Австралии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисистов в первый день Открытого чемпионата Австралии — 2022. Карен Хачанов и Аслан Карацев стартовали на турнире с побед.

«Карацеву противостоял цепкий игрок. Аслану нельзя проводить длинные розыгрыши, он в них хуже. Ему надо было рвать игру, отсюда такое огромное количество ошибок. Он не находил варианты, чтобы разрывать. Свалилась на него адаптация, нестабильная нервная система, недостаточно быстрый корт. Хорошо, что выиграл. Дальше будет полегче.

Хачанов выиграл по силе. У него был один козырь — подача. Он лучше сыграл на приёме второй подачи и выиграл на классе», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.