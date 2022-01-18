Шамиль Тарпищев оценил стартовые победы Медведева и Рублёва на Australian Open
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победы Даниила Медведева и Андрея Рублёва в первом круге Australian Open. Медведев победил швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3), а Рублёв — итальянца Джанлуку Маджера (6:3, 6:2, 6:2).
«Рублёв выиграл по силе — без проблем. Андрей играл в своём агрессивном стиле, постоянно атаковал. Всё так и должно быть: сыграл чистенько и грамотно.
Медведев тоже без проблем победил: первые полтора сета играл очень здорово. Но потом понимал, что выиграет. Далее играл с запасом: держал подачу и, как следствие, спокойно довёл матч до победы», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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