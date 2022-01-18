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Отец Хуана дель Потро предположительно украл примерно $ 30 млн у теннисиста

Отец Хуана дель Потро предположительно украл примерно $ 30 млн у теннисиста
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Даниэль дель Потро предположительно украл примерно $ 30 млн у своего сына, теннисиста Хуана-Мартина дель Потро. После смерти отца бывшей третьей ракетки мира были обнаружены его долги на сумму примерно в $ 1 млн.

«На его банковском счету не могло быть более $ 3 млн. Это большая сумма, конечно, но он думал, что ему больше не придётся когда-либо работать. А потом уже осознал глубину проблемы. Даниэль, ветеринар по профессии, занимался финансовыми делами своего сына со времени старта карьеры последнего и попросту обманывал Хуана-Мартина», — заявила в интервью Essentially Sports известная телеведущая Карина Маззокко.

Хуан-Мартин дель Потро перенёс четыре операции на коленях с 2019 года, но надеется вернуться на корт в этом сезоне.

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