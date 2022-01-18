Соперник Сафиуллина после победы смог покинуть корт только с помощью врача. Фото

Словацкий теннисист Алекс Молчан, который победил россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Открытого чемпионата Австралии, смог покинуть корт только с помощью врача. Молчан победил Сафиуллина со счётом 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6), продолжительность противостояния составила 3 часа 29 минут.
В ходе четвёртого сета, оказавшегося заключительным в матче, словацкий теннисист не раз испытывал судороги.
Напомним, Сафиуллина срочно вызвали на Australian Open, после того как норвежец Каспер Рууд, который изначально должен был играть с Молчаном, получил травму.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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