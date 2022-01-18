Владимир Камельзон высказался о победах россиян в первом круге Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о победах российских теннисистов в первом круге Australian Open. Во второй круг прошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

«Мне удалось посмотреть ночного Рублёва. Андрей, конечно, очень хорошо выглядит на старте. Считаю, что самое главное — хорошее начало. У Рублёва оно удалось.

Помимо Рублёва, в следующий раунд пробились Хачанов, Карацев, Кудерметова, Павлюченкова и Медведев. На старте россияне пока никаких серьёзных потерь не имеют. Но с каждым разом острота игр и интрига будут накаляться всё больше и больше.

Турнир по телевизионной картинке смотрится очень хорошо. Теннисные корты чисто художественно оформлены здорово — нет ничего лишнего. Самое главное, что трибуны живые. Думаю, турнир будет интересным. Тем более есть интрига, потому что Джокович не играет… Очень жаль, что нет Новака. Но что ж поделать», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.