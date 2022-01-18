Владимир Камельзон высказался о победах россиян в первом круге Australian Open

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о победах российских теннисистов в первом круге Australian Open. Во второй круг прошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.
«Мне удалось посмотреть ночного Рублёва. Андрей, конечно, очень хорошо выглядит на старте. Считаю, что самое главное — хорошее начало. У Рублёва оно удалось.
Помимо Рублёва, в следующий раунд пробились Хачанов, Карацев, Кудерметова, Павлюченкова и Медведев. На старте россияне пока никаких серьёзных потерь не имеют. Но с каждым разом острота игр и интрига будут накаляться всё больше и больше.
Турнир по телевизионной картинке смотрится очень хорошо. Теннисные корты чисто художественно оформлены здорово — нет ничего лишнего. Самое главное, что трибуны живые. Думаю, турнир будет интересным. Тем более есть интрига, потому что Джокович не играет… Очень жаль, что нет Новака. Но что ж поделать», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 18 января 2022
-
12:57
-
12:52
-
12:14
-
12:00
-
11:53
-
11:33
-
11:33
-
11:07
-
11:00
-
10:49
-
10:10
-
10:03
-
09:48
-
09:11
-
08:41
-
08:35
-
07:49
-
07:40
-
07:31
-
07:28
-
07:13
-
06:36
-
06:16
-
05:22
-
05:14
-
00:43
- 17 января 2022
-
23:41
-
23:29
-
22:52
-
22:48
-
22:28
-
21:48
-
21:39
-
20:58
-
20:57