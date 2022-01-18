Немецкие теннисистки показали худший c 1977 года результат на Australian Open

С поражением Анжелики Кербер в первом круге Открытого чемпионата Австралии в основной сетке турнира не осталось ни одной представительницы Германии. Хуже ситуация была только в 1977 году, когда в главные соревнования не пробилась ни одна спортсменка из этой страны.

«Перелистайте календарь и убедитесь в том, что хуже было только в 1977 году. Тогда вообще ни одной теннисистки из Германии не было в заявочном листе. Не слишком удивлён поражению Кербер, которая переболела коронавирусом в межсезонье. Радует, что в двери турниров WTA уже стучатся молодые спортсменки. Нужно просто набраться терпения», — написал немецкий теннисный обозреватель Янник Шнейдер в своём «твиттере».

Кербер в своём стартовом поединке на Australian Open проиграла эстонской теннисистке Кайе Канели в двух сетах — 0:2 (4:6, 3:6).