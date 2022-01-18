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Шамиль Тарпищев: Кирьос — неудобный соперник. Медведеву нужно держать внимание и чистоту

Шамиль Тарпищев: Кирьос — неудобный соперник. Медведеву нужно держать внимание и чистоту
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча россиянина Даниила Медведева и австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

«У Кирьоса нет ритма игры. Всё зависит от того, как он будет подавать. Он неудобный соперник, играет неровно. Дане нужно держать внимание и чистоту исполнения от себя.

Очень сложно при аритмичной игре соперника. Плохо, что это второй раунд. В середине турнира вопросов бы не было, он бы уже набрал форму. Но будем надеяться, что всё будет хорошо», — рассказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В первом круге Медведев победил швейцарца Генри Лааксонена, а Кирьос справился с британцем Лиамом Броэди (оба — в трёх сетах).

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