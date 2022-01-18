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Чемпионка US Open Эмма Радукану победила экс 3-ю ракетку мира в 1-м круге Australian Open

Чемпионка US Open Эмма Радукану победила экс 3-ю ракетку мира в 1-м круге Australian Open
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Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 18-я ракетка мира Эмма Радукану обыграла чемпионку US Open 2017 года, бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс в первом круге Australian Open. Матч закончился со счётом 6:0, 2:6, 6:1 в пользу Радукану. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

Ни Радукану, ни Стивенс ни разу не подали навылет. Эмма допустила семь двойных ошибок, а её соперница — две. Британская спортсменка реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 75%), а её соперница — три из 10 (30%).

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Эмма Радукану, посеянная на турнире под 17-м номером, сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

Турнирная сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 14:10 МСК
Слоан Стивенс
67
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		6 1
6 		2 6
         
Эмма Радукану
18
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
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