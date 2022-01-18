Чемпионка US Open Эмма Радукану победила экс 3-ю ракетку мира в 1-м круге Australian Open

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 18-я ракетка мира Эмма Радукану обыграла чемпионку US Open 2017 года, бывшую третью ракетку мира Слоан Стивенс в первом круге Australian Open. Матч закончился со счётом 6:0, 2:6, 6:1 в пользу Радукану. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

Ни Радукану, ни Стивенс ни разу не подали навылет. Эмма допустила семь двойных ошибок, а её соперница — две. Британская спортсменка реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми (процент реализации составил 75%), а её соперница — три из 10 (30%).

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Эмма Радукану, посеянная на турнире под 17-м номером, сыграет с представительницей Черногории Данкой Ковинич.