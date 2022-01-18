Шарапова призналась, что скучает по отдыху на Багамах, опубликовав фото на фоне океана

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «Инстаграме» новое фото с отдыха на Багамских островах.
Шарапова сфотографировалась на фоне океана в белом льняном костюме.
«Верните меня обратно. Хотя бы для того, чтобы быстренько искупаться и съесть рыбные такос», — написала Шарапова под фото.
Публикация доступна в «инстаграме» Марии Шараповой.
Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.
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