Шарапова призналась, что скучает по отдыху на Багамах, опубликовав фото на фоне океана

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в «Инстаграме» новое фото с отдыха на Багамских островах.

Шарапова сфотографировалась на фоне океана в белом льняном костюме.

«Верните меня обратно. Хотя бы для того, чтобы быстренько искупаться и съесть рыбные такос», — написала Шарапова под фото.

Публикация доступна в «инстаграме» Марии Шараповой.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA – 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о положительном допинг-тесте на мельдоний. 8 июня 2016 года она была дисквалифицирована на два года, но после апелляции срок отстранения был уменьшен до 15 месяцев. После возвращения Мария выиграла лишь один турнир — в Тяньцзине в 2017 году.