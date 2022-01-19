Шамиль Тарпищев рассказал подробности сотрудничества Аслана Карацева с новым тренером

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, что испанский специалист Габриэль Труильо-Солер стал новым тренером российского теннисиста Аслана Карацева.

«Специалист Габриэль Труильо-Солер действительно приехал с Асланом Карацевым на Открытый чемпионат Австралии. Пока рано говорить, что это новый тренер Карацева. Пока Солер больше занимается с ним в сфере физподготовки, физиотерапии и так далее. Пока подождём. Если они сработаются, то он будет тренером Карацева», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее Карацев в матче второго круга Australian Open победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.