Шамиль Тарпищев рассказал подробности сотрудничества Аслана Карацева с новым тренером
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, что испанский специалист Габриэль Труильо-Солер стал новым тренером российского теннисиста Аслана Карацева.
«Специалист Габриэль Труильо-Солер действительно приехал с Асланом Карацевым на Открытый чемпионат Австралии. Пока рано говорить, что это новый тренер Карацева. Пока Солер больше занимается с ним в сфере физподготовки, физиотерапии и так далее. Пока подождём. Если они сработаются, то он будет тренером Карацева», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее Карацев в матче второго круга Australian Open победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 3:6, 6:2, 6:2, 6:3.
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