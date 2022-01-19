Аманда Анисимова: с нетерпением жду встречи с Наоми Осакой

Американская теннисистка Аманда Анисимова заявила, что с нетерпением ждёт встречи с японкой Наоми Осакой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«Игра против Наоми будет очень захватывающей. Я давно уже хочу встретиться с ней на корте. Я просто наслаждаюсь атмосферой подобных матчей. Она – великолепный игрок, так что буду рада сыграть против неё. Мне нравится стиль игры Наоми, и я тоже предпочитаю искать удачу в атаке. Она – бывшая первая ракетка мира с опытом побед на турнирах «Большого шлема», поэтому будет просто здорово сразиться с ней. Лично мы не слишком хорошо знакомы, разве что приветствуем друг друга при встрече», — сказала Анисимова на пресс-конференции.
Матч Анисимовой с Осакой состоится в пятницу, 21 января. Во второй круге Australian Open Анисимова обыграла в двух сетах олимпийскую чемпионку швейцарку Белинду Бенчич, сеяную под 22-м номером, — 2:0 (6:2, 7:5). Осака (13) преодолела сопротивление американки Мэдисон Бренгл со счётом 2:0 (6:0, 6:4).
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