Шамиль Тарпищев ответил, кто из президентов стран СНГ лучше всех играл в теннис

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, кто из бывших и действующих президентов стран СНГ лучше всего играл в теннис.

«Сильный — трудно сказать, а искусный, конечно, Назарбаев был, потому что технически он хорошо оснащён. Он играл в теннис, ещё когда ему, наверное, лет 18 было. Он тогда уже прилично играл, поэтому он, наверное, технически посильнее всех был. Лукашенко играет, он очень моторный, много передвигается, очень здорово. Кучма такой осторожный… Этот тоже играл… Янукович тоже в теннис играл неплохо. А так из артистических Михалков прилично. Ястржембский лучше всех, наверное, играл из всех, кто там работал. Теннис благодаря Назарбаеву пошёл в Казахстане. Когда мы там сидели, он даже сказал: «Не можешь ли помочь программу по развитию тенниса написать?». Я писал», — сказал Тарпищев в интервью RTVI.